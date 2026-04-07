Ле Пен выступила с заявлением о новом вотуме недоверия правительству Франции

Парламентариям на фоне энергокризиса не следует выносить вотум недоверия правительству Франции, заявила в эфире телеканала BFMTV глава фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Французские массмедиа рассказали накануне, что цена на дизель на АЗС выросла до рекордного значения с 1985 года, приблизилась к 2,2 евро за литр (202 рубля за литр).

Власти страны на фоне этого приняли решение об ограничении цен со стороны крупных топливных компаний.

«Совершенно очевидно, что мы уже оставили позади период [вынесения вотумов] недоверия правительству», — отметила Ле Пен.

Вместе с тем, заметила политик, кабмин Франции делает «невесть что», его действия сложно понять и одобрить. Она добавила, что французы не согласны с мерами, которые правительство предпринимает в рамках борьбы с энергокризисом.