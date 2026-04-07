В Британии отреагировали на слова Трампа о гибели цивилизации

Слова президента США Дональда Трампа о возможном полном уничтожении древнейшей иранской цивилизации — не просто пафосная речь, а символ конца эпохи, особая веха в конфликте в макрорегионе, заявил британский политик Джим Фергюсон. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на вторник, 7 апреля, американский лидер предупредил в соцсетях, что через несколько часов «погибнет целая цивилизация». Он добавил, что вернуть ее не удастся.

«Ночь, которая может все изменить. Эти слова нельзя игнорировать. Они сигнализируют о моменте, имеющем важное значение — историческое, глобальное и необратимое. Мы являемся свидетелями возможного конца эпохи и рождения чего-то совершенно нового», — отметил Фергюсон.

Аналитик предположил, что сегодняшняя ночь может стать поворотным моментом не только для Исламской республики, но и для планеты в целом.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор признал, что Афганистан стал символом унижения США. Державе, добавил он, не удалось одержать победу, при том, что боевые действия продолжались 20 лет, на войну были потрачены триллионы долларов.

По его данным, конфликт с Ираном может превзойти афганский кошмар по всем параметрам, иранский сценарий может стать фатальным для Соединенных Штатов.

Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заметил, что Вашингтон не сможет выйти из Ирана также, как вышел из Афганистана, Вьетнама.

По его мнению, США попали в сложнейшую ситуацию, впервые за десятки лет столкнулись с серьезным противником. Он уточнил, что республика не осталась в одиночестве перед лицом Вашингтона — ее поддерживают многие страны, в том числе, Россия и КНР.