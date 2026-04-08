Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причины конфликта на Украине связаны с решениями европейских стран, принятыми задолго до начала боевых действий. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, предпосылки кризиса формировались на протяжении длительного времени. Вэнс указал, что ключевую роль сыграла энергетическая политика Европы.

Он отметил, что европейские государства приняли курс на отказ от энергоресурсов с восточного направления, что, по его оценке, стало стратегической ошибкой.

Вэнс подчеркнул, что именно такие решения повлияли на формирование нынешней ситуации.

Ранее в России также высказывались по вопросу участия ЕС в урегулировании конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у Евросоюза нет оснований претендовать на участие в переговорах по Украине.