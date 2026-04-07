Пока вы не уснули: два компромисса РФ по Украине и грозное заявление Трампа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп пригрозил уничтожением цивилизации

Президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает?», — указал глава Белого дома.

Читать новость полностью

В России раскрыли два компромисса Москвы по Украине

Россия пошла на два компромисса по Украине после консультаций с США. Об этом заявил Олег Царев в беседе с «Царьградом».

Первым компромиссом, по словам Царева, стал отказ от претензий на территории за пределами Донбасса, вторым — предоставлении Соединенными Штатами гарантий безопасности после подписания мирных соглашений.

Читать новость полностью

Пострадавшая от нападения в Пермском крае учительница скончалась

Ушла из жизни учительница, которая была ранена школьником в Прикамье. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Как уточняется, несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Сегодня, 7 апреля, около 08:00 девятиклассник на крыльце одной из школ Добрянки нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшую госпитализировали.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — заявил губернатор.

Читать новость полностью

Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

© ТАСС / Zuma

Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон. Такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», — сказал Вэнс.

Читать новость полностью

США и Израиль атаковали иранский остров Харк

© U.S. Navy/Zuma/TACC

США и Израиль нанесли удар по острову Харк, который является главным узлом нефтяного экспорта Ирана. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Mehr.

— Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов, — добавили в Telegram-канале агентства.

Читать новость полностью

Пользователей смартфонов призвали срочно поменять пин-код

© Yuliia Malovana/iStock.com

Журналисты журнала Forbes призвали всех пользователей смартфонов поменять пин-коды устройств. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа сослались на исследование корпорации Samsung, согласно которому 56 процентов людей признались в том, что регулярно смотрят на экраны смартфонов других пользователей. Чаще всего дисплеи привлекают внимание наблюдателей в общественном транспорте. Исходя из этого, специалисты Forbes попросили пользователей телефонов обновить свои пин-коды сейчас и в будущем делать это регулярно.

Читать новость полностью

Военный рассказал об ударе по «секретному грузу НАТО» в Одессе

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что под удар в Одесской области мог попасть груз из страны НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Военные блогеры сообщали, что в ночь на 7 апреля объекты ВСУ попали под удар в порту Усть-Дунайск. Порт расположен в городе Вилково Одесской области.

Читать новость полностью

У компании Кожевниковой обнаружили огромный долг по налогам

В фирме актрисы Марии Кожевниковой, занятой в IT-сфере, накопился долг перед налоговой службой. Согласно открытым данным, ООО «Кик», где звезде принадлежит доля, задолжала государству около 1,6 млн рублей, сообщает «Звездач».

На данный момент счета компании не заблокированы, что позволяет рассчитывать на урегулирование ситуации без серьезных последствий для бизнеса. Минувшим летом канал писал, что Кожевникова оказалась должна налоговой 38 тысяч рублей.

Читать новость полностью

В России объявили о переносе запусков трёх лунных миссий

© Роскосмос

Это космические аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30».

Их старты намечены на период с 2032 по 2036 год, сообщил на заседании Российской академии наук её вице-президент Сергей Чернышёв, передаёт «Интерфакс». По его словам, отечественная программа по изучению спутника Земли делится на два этапа: исследования технологий и исследования в месте посадки аппаратов, а также создание элементов лунных баз и старт с места посадки.

Читать новость полностью

Иран пригрозил США «годами» без нефти и газа

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредили США об ударах, которые лишат американцев нефти и газа на годы вперед. Об этом сообщает Yeni Şafak.

В КСИР заявили, что на удары Израиля и США по невоенным объектам Иран ответит, парализовав потоки энергоносителей в Персидском заливе на долгое время. КСИР пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре, принадлежащей США и их союзникам.

Читать новость полностью