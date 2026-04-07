Названы «серьезные основания» для отставки Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет может лишиться своей должности. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, ситуация с Хегсетом и потенциальной отставкой крайне важная для США. Для снятия с должности есть «серьезные основания» в виде военных преступлений.

«В частности, это удар по начальной школе в Иране, который случился в первые дни конфликта. Это и угрозы устроить атаки на гражданские объекты, включая электростанции и все остальное, что тоже нарушает международное право», — заявил Дудаков.

Он отметил, что из-за этого Демократическая партия будет ставить американского лидера «перед тяжелым выбором».