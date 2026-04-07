Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) призвал европейских лидеров немедленно заключить мир с Российской Федерацией, поскольку Европейский союз сможет выжить только при помощи РФ и Китайской Народной Республики (КНР) в условиях глобального экономического кризиса.

«Вы должны немедленно заключить мир с Россией и сотрудничать с Россией и Китаем в вопросах энергетики и экономики», - написал он, обращаясь к европейским лидерам.

Автор публикации призвал их обратиться к Москве и Пекину за помощью на Ближнем Востоке, а также присоединиться к многополярному миру.

С точки зрения Доткома, в Соединенных Штатах начнется депрессия, которая трансформируется в глобальный экономический кризис. По его мнению, Европа выживет только с помощью России и КНР.

Дотком также призвал отправить в отставку председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, а также глав Франции, Соединенного Королевства и Германии, которые должны уйти за свою ошибку в оценке ситуации.

Ранее Дотком не исключил, что в ближайшее время наступит крупный обвал американского рынка акций.