Трамп угрожает Ирану новыми разрушениями: что об этом пишут зарубежные СМИ

Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Иране, если не будет открыт Ормузский пролив, оказалась в центре внимания западных СМИ, подсчитавших также, во сколько война обходится Белому дому. Самые интересные статьи иностранных журналистов в дайджесте «Рамблера».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти.

На фоне резкого роста цен на энергоресурсы и сокращения экспорта нефти из стран Персидского залива президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, призвав Тегеран «заключить сделку, пока не стало слишком поздно». 5 апреля он пригрозил устроить в Иране «День электростанции и День моста в одном флаконе», если не будет открыт «чертов пролив».

6 апреля Дональд Трамп вновь пригрозил разбомбить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана, отбросив страну в «каменный век». При этом американский лидер подчеркнул, что такие действия иранцы только приветствуют, так как хотят свержения правительства, пишет The Washington Post.

«Президент также предложил новое объяснение дорогостоящему и непопулярному конфликту: «Бог хочет, чтобы о людях заботились»», — говорится в статье.

В свою очередь издание Axios обратило внимание на то, что Трампу в предельно сжатые сроки предстоит принять решение о том, выполнить ли свою угрозу или вновь перенести срок ультиматума, чтобы «дать шанс переговорам».

«Трамп пригрозил разрушить все мосты и электростанции в Иране к полуночи, что, помимо других вариантов, будет иметь огромные последствия для простых жителей страны и спровоцирует опасные ответные действия по всему региону», — отметили журналисты.

Источники портала при этом отметили, что, «если президент увидит, что сделка приближается, он, вероятно, отложит удары». Однако в Пентагоне «скептически» отнеслись к возможности продления времени для переговоров.

А газета Politico со ссылкой на двух представителей американского военного ведомства сообщила, что Пентагон расширил список иранских энергетических объектов, которые США могут атаковать, включив в него и те, которые обеспечивают гражданское население.

При этом, по данным газеты, эти усилия могут стать «вероятным обходным путем, если администрацию США обвинят в военных преступлениях за нанесение ударов по базовой инфраструктуре».

«Напряженность заключается в том, где провести границу. Например, водоочистные сооружения могут считаться целями, поскольку военным также нужна вода для питья», — пишет газета.

Согласно анализу военных расходов США, который публикует газета Financial Times, противостояние с Тегераном обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов ежедневно, а примерно десятая часть этой суммы — стоимость военной техники, уничтоженной в ходе боевых действий.

Эксперты пояснили изданию, что потери США в живой силе невелики по меркам крупномасштабных конфликтов. Однако уничтожение Ираном дорогостоящих радиолокационных систем уже сделало Вашингтон более уязвимым в будущих потенциальных столкновениях, например, с Китаем.

Тем временем, по информации The New York Times, Иран передал США свой план мирного урегулирования из 10 пунктов. Среди них есть требование о прекращении огня и отмене всех санкций, а также гарантий безопасности и прекращения израильских ударов по «Хезболле» в Ливане. Взамен Иран готов снять блокаду Ормузского пролива, но будет брать по 2 миллионов долларов за проход каждого судна.