Североатлантический альянс виновен в событиях Майдана в 2014 году и в начале конфликта на Украине в 2022 году, поскольку западный военно-политический блок целенаправленно искал себе врага в лице Российской Федерации, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Мы отвергли возможность создания общеевропейской архитектуры безопасности, которая бы включала в себя все государства и могла бы сдерживать весь континент, потенциально предотвратив как события Майдана в 2014 году, так и конфликт на Украине в 2022 году», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Но нет, Североатлантический альянс искал врага и в конце концов его нашел, отметил Дэвис. По мнению американского офицера, теперь остается надеяться, что все более отчаявшиеся силы НАТО в Европе не начнут искать других "монстров", чтобы попытаться уничтожить их и втянуть в войну всех, а не только Украину.

Западный военно-политический блок в настоящее время представляет собой анахронизм, отчаянно ищущий повод, чтобы доказать свою актуальность, резюмировал аналитик.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле говорили о том, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

Президент РФ Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, но политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой длят отвлечения внимания от внутренних проблем.