Как живет самый высокий человек в мире

43-летний фермер из Турции Султан Кесен считается самым высоким человеком в мире. Его рост составляет 251 см, а длина стопы достигает 36 см.

В детстве Кесен был обычным мальчиком и ничем не выделялся среди сверстников. Все изменилось, когда ему исполнилось 10 лет. Врачи поставили Султану акромегалию (опухоль гипофиза). Из-за болезни мальчик начал быстро расти и стал настолько высоким, что уже не помещался за парту. Вскоре ему пришлось бросить школу и заняться сельским хозяйством.

Остановить рост гиганта удалось только в начале 2010-х, после серии медицинских операций, проведенных при помощи радиохирургии. К этому времени Кесен обогнал знаменитого гиганта Бао Сишуня, рост которого достигал 236 см. Таким образом, Султан попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В повседневной жизни высокий рост причиняет Кесену множество неудобств. Мужчина вынужден пользоваться тростью, так как во время ходьбы с прямой спиной он быстро утомляется. Кроме того, он не может водить автомобиль и вынужден шить одежду на заказ. Султан называет преимуществом высокого роста возможность менять в люстрах лампочки без необходимости забираться на стул.

Несмотря на сложности повседневной жизни, гиганту удалось преодолеть последствия болезни и стать звездой в социальных сетях. Кесен публикует смешные ролики, подшучивая не только над окружающими, но и над собой. Султан активно путешествует и дает интервью на ТВ. Зимой 2021 года он посетил Россию, где стал гостем передачи «Пусть говорят».

