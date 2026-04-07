Иран пригрозил США «годами» без нефти и газа

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредили США об ударах, которые лишат американцев нефти и газа на годы вперед. Об этом сообщает Yeni Şafak.

В КСИР заявили, что на удары Израиля и США по невоенным объектам Иран ответит, парализовав потоки энергоносителей в Персидском заливе на долгое время. КСИР пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре, принадлежащей США и их союзникам.

«Мы повредим инфраструктуру Америки и ее партнеров, что лишит США и их союзников нефти и газа на долгие годы», - подчеркнули в КСИР.

Представители корпуса заявили, что ранее они «проявляли сдержанность из соображений добрососедства», но теперь эти ограничения могут быть сняты.

Эта угроза последовала за ультиматумом президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив к вечеру 7 апреля. Днем во вторник появилась информация, что Израиль и США нанесли удары по острову Харк. Этот остров представляет собой гигантский терминал-распределитель, откуда уходят около 90 процентов всех морских поставок иранской нефти. По данным американских СМИ, удар был нанесен по военным целям.

Politico писало, что Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые он может атаковать. По данным издания, США начали включать в свой список объекты, обеспечивающие топливом и электроэнергией как мирных жителей, так и военных.