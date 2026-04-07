Вэнс заявил о вмешательстве украинских спецслужб в выборы в США и Венгрии

Спецслужбы Украины предпринимают попытки вмешиваться в американские и венгерские выборы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

Вэнс заявил о вмешательстве украинских спецслужб в выборы в США и Венгрии
"Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы", - сказал Вэнс.

По его словам, Украина, как и США, - очень сложная страна и в ней есть "хорошие люди и есть плохие".

7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

26 марта Орбан заявил о вмешательстве Киева в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Политик призвал президента Украины Владимира Зеленского "немедленно приказать своим агентам вернуться домой" и уважать волю венгерского народа.