В Турции раскрыли детали атаки на консульство Израиля

Представитель администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что на консульство Израиля в стране напали террористы. Об этом чиновник написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Седьмого апреля на консульство Израиля в Стамбуле было совершено нападение. В результате стрельбы пострадали два полицейских, трое нападавших были нейтрализованы.

«Быстрое и решительное вмешательство наших сил безопасности предотвратило потенциально более масштабную угрозу. Личности террористов установлены, начато расследование», - заявил Дуран.

Он добавил, что сотрудники полиции получили легкие ранения. Представитель администрации подчеркнул, что это нападение не ослабит решимость Анкары обеспечить «Турцию без террора» и «регион без террора».

СМИ писали, что атакованное консульство было закрыто несколько лет назад. Израильских дипломатов в здании не было.