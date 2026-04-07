Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что ЕС хочет отменить право вето из-за разногласий внутри блока, в том числе связанных с Россией. Об этом сообщает News.ru.

По данным Politico, всё больше стран ЕС (во главе с Германией и Швецией) стремятся существенно ограничить - или полностью отменить - право национального вето, позволяющее всего одной стране заблокировать действия всего союза. Девять дипломатов, чиновников, законодателей и экспертов ЕС заявили изданию, что неспособность ЕС принимать согласованные решения вроде разблокировки кредита для Киева и введения санкций говорит о «системном параличе».

По мнению Джабарова, Евросоюз «разбирается на части», поскольку интересы стран блока начали серьезно расходиться.

«Взгляды различаются, некоторые [страны ЕС - прим.ред.] настроены крайне русофобски», - подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что некоторые государства ЕС готовы даже в ущерб своим национальным интересам отказаться от поставок топлива из России. Другие страны считают это глупостью и хотят сохранить выгодные им поставки.

По информации Politico, группа, в которую входят Франция, Бельгия и более мелкие страны-члены, опасающиеся давления, упорно отстаивает право вето. Они утверждают, что это право имеет основополагающее значение для их национальных интересов.