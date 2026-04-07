Орбан по-русски попрощался с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-русски попрощался с президентом РФ Владимиром Путиным во время их телефонного разговора в октябре 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на стенограмму переговоров.

"Венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски", — утверждается в статье.

При этом в агентстве не уточнили, какое именно слово Орбан использовал для прощания с российским лидером. Как известно, их в русском языке несколько. До этого венгерский новостной портал Telex сообщил, что переводчица Орбана неточно передала ему несколько слов Путина во время их встречи в Кремле в ноябре прошлого года.

По данным издания, переводчица смягчила и перефразировала часть реплик, которые касались темы украинского конфликта. Когда Путин говорил о двусторонних отношениях России и Венгрии, переводчица и вовсе опустила часть деталей. В частности, она не перевела Орбану фрагмент, касающийся снижения торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений. Также были искажены слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта "по определенным вопросам" не сходятся. Она перевела их Орбану, как "наше международное сотрудничество тоже хорошее".

Действия переводчицы оправдал директор по коммуникациям венгерской правящей партии "Фидес" Тамаш Менцер. Он выразил уверенность, что женщина просто "плохо услышала слова российского президента", и назвал ее лучшим переводчиком с русского на венгерский.