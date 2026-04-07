В Британии началась масштабная забастовка

В Великобритании врачи начали шестидневную пасхальную забастовку после того, как профсоюзная организация отклонила не устроившее ее предложение правительства о повышении зарплат медработникам. Об этом пишет Reuters.

Ранее правительство Великобритании предложило повысить зарплаты врачей на 3,5%, что обеспечило бы в 2026 году рост доходов выше уровня инфляции. И заявило о готовности профинансировать создание тысячи дополнительных мест, необходимых для переподготовки персонала. Однако в профсоюзе британских врачей посчитали, что это предложение не решает проблемы низкого уровня роста доходов врачей и нехватки работников.

«Никто не хочет бастовать. Но без заслуживающего доверия предложения у врачей не остается альтернативы», - пояснили в организации.

Предполагается, что забастовка продлится до утра 13 апреля, уточняет агентство.

В свою очередь министр здравоохранения страны Уэс Стритинг заявил о том, что «правительство работает с медицинскими учреждениями по всей стране, чтобы свести к минимуму перебои в работе и обеспечить людям доступ к необходимой медицинской помощи», пишет The Independent.

По его словам, забастовка обойдется медицинским службам примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов (66 миллионов долларов) в день.

Напомним, что ранее второй по величине город Великобритании Бирмингем утопал в бытовых отходах из-за забастовки мусорщиков, а жители жаловались на расплодившихся крыс. «Мусорогеддон» в городе произошел из-за изменений в оплате труда коммунальных служб.