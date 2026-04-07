ЕК потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния «Дружбы»

Миссия Евросоюза посещала Украину для оценки состояния трубопровода «Дружба», однако информации о ее текущем местонахождении нет. Об этом во вторник, 7 апреля, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, команда направлялась на Украину после обращения лидеров ЕС к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

— Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию… Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении, — сказала представитель ЕК в Брюсселе, ее слова передает РИА Новости.

До этого появилась информация, что Украина задержала работу миссии Европейского союза по инспекции нефтепровода «Дружба», через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Ранее стало известно, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Журналисты издания Politico, в свою очередь, сообщили, что Европейский союз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию Москве.