Вице-президент США оценил Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — один из немногих лидеров Европейского союза (ЕС), способных играть роль миротворца. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут разговаривать с людьми со всего мира, могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике», — подчеркнул Вэнс.

Ранее стало известно, что Вэнс намерен обсудить Украину на переговорах с премьер-министром Венгрии.

В марте сообщалось, что вице-президент США совершит визит в Венгрию 7-8 апреля перед выборами, в которых примет участие Орбан.