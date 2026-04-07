В стране ЕС начали массово блокировать российские сайты

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) Латвии заблокировал доступ к еще 19 российским сайтам, обвинив их в распространении пропаганды. Об этом сообщается в официальном издании «Латвийский Вестник».

Среди заблокированных ресурсов - сайт главы Калмыкии, несколько смоленских ресурсов, включая сайт героисвоеговремени-смоленск.рф, официальный портал Забайкальского края, а также сайт саратовского университета. Власти Латвии заявили, что на сайтах была опубликована информация, «направленная против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики».

«Такая информация в латвийском информационном пространстве может <…> представлять угрозу национальной безопасности Латвии», - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что эти сайты «формируют чувство принадлежности и позитивное общее отношение к России».

По данным РИА Новости, с декабря 2025 года NEPLP запретил доступ к почти 50 российским сайтам в Латвии, приводя аналогичные объяснения.

В феврале 2026-го в Латвии заблокировали сайты Российского исторического общества, представительства МИД РФ в Улан-Удэ и Российского государственного гидрометеорологического университета.