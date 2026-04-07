Шантаж и борьба элит: раскрыто, как могли инсценировать смерть Эпштейна

Отец бизнесмена Илона Маска Эролл Маск заявил, что скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн может быть жив. Как сообщает aif.ru, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев поддержал эту версию.

Ранее Маск-старший заявил, что Эпштейн «точно не умер». По мнению Эррола для этого «нет никакой возможности».

Перенджиев отметил, что Эпштейн умер в тот момент, когда должны были начаться серьезные судебные разбирательства, которые могли «высветить почти всю глобальную политическую элиту». Для западных политиков финансист стал нежелательным свидетелем и были готовы его «удавить».

«Поэтому он мог решить инсценировать свою смерть и исчезнуть. Тем более, денег для этого у него много, он вполне мог разработать такой сценарий», — пояснил Перенджиев.

Политолог не исключил, что компрометирующие файлы властям передал сам Эпштейн, который мог уйти в программу защиты свидетелей. Это позволило финансисту не выступать живым свидетелем самостоятельно, передав эту задачу документам.

Помочь с инсценировкой могли и непубличные теневые фигуры. Тогда файлы постепенно оказываются в публичном поле именно для того, чтобы Эпштейн оставался в безопасности.

«Возможно, он сам дает их частично как гарантию того, чтобы его действительно не уничтожили», — добавил Перенджиев.

Если версия верна, то финансист мог провести пластику и покинуть Штаты. Живой Эпштейн выступает оружием в руках элит, а компромат на защитников обеспечивает ему неприкосновенность