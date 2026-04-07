Глава тайваньской партии Гоминьдан впервые за 10 лет прибыла в Китай

Делегация тайваньской партии Гоминьдан вместе с главой Чжэн Ливэнь впервые за 10 лет прибыла на территорию материкового Китая. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило местное центральное телевидение.

© Вечерняя Москва

Политик прилетела в Шанхай, после чего вместе с делегацией посетит Нанкин и Пекин в рамках визита по укреплению обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива. Ее визит продлится до 12 апреля.

В Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР отметили, что укрепление обменов может оказать значительное позитивное влияние на поддержание стабильности в Тайваньском проливе, а также на содействие мирному развитию отношений между двумя сторонами.

Гоминьдан выступает за нормализацию отношений с материковым Китаем. При этом государственные власти не поддерживают диалог с правящей «Демократической прогрессивной партией» Тайваня из-за ее сепаратистских установок, говорится в публикации.

18 марта Китай заявил о готовности гарантировать Тайваню стабильные поставки энергоресурсов в случае его согласия на воссоединение с материком. Уточнялось, что «мирное воссоединение» позволит Тайваню получить более надежную защиту энергетической и ресурсной безопасности при поддержке «сильной родины».

Ранее стало известно, что воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая отправились в Тайваньский пролив, чтобы провести масштабные учения «Миссия справедливости 2025». Армия КНР отрабатывала патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе.