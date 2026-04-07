В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля

Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, двое напавших ликвидированы, один ранен.

Двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

Как сообщает телеканал, трое неизвестных в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по зданию консульства. Двое нападавших были ликвидированы в ходе операции, еще один получил ранение, уточняет CNN Turk.

На месте происшествия продолжается спецоперация, территория вокруг консульства оцеплена, правоохранители проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошло вооруженное нападение на консульство Израиля.