Европа готовится к войне с Российской Федерацией, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Николя Дюпон-Эньян.

Берлин "на всякий случай" готовит вооруженные силы к численности в 270 000 человек и ограничивает свободу своих граждан в связи с Россией, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение», — написал французский политик.

Дюпон-Эньян назвал соответствующие действия самоубийственной эскалацией со стороны Брюсселя.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения об ограничении права выезда мужчин призывного возраста из Германии. Представитель российского дипломатического ведомства сказала, что в ФРГ забыли уроки истории.