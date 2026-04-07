На консульство Израиля в Турции напали

В Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранен полицейский. Об этом сообщает Karar.

«В районе Бешикташ в Стамбуле было совершено вооруженное нападение на консульство Израиля. После звуков выстрелов на место происшествия было направлено большое количество полицейских», — говорится в сообщении.

В полиции Стамбула объявили, что трое нападавших нейтрализованы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.