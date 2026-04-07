Орбан рассказал Путину сказку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал ему популярную у себя в стране сказку про льва и мышь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора.

В частности, глава венгерского правительства рассказал народное предание о том, как мышь освободила пойманного в сеть льва так, как ранее «царь зверей» спас жизнь грызуну. По мнению Орбана, эта сказка символизирует отношения Москвы и Будапешта.