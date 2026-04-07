В Иране призвали молодежь встать в «живую цепь» вокруг электростанций

Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны на фоне угроз США разрушить эти объекты.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что он обратился к молодёжи, деятелям культуры, спортсменам и чемпионам с предложением присоединиться к кампании «Живая цепь иранской молодёжи за светлое завтра».

«Независимо от убеждений и вкусов, мы будем стоять рука об руку и говорить: «Нападение на общественную инфраструктуру — это военное преступление», — отметил Рахими.

Ранее власти Ирана уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударе около территории АЭС «Бушер», в результате которого погиб один из сотрудников станции. Жертв и пострадавших среди российских граждан нет.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв, комментируя ситуацию вокруг АЭС «Бушер» в Иране, предупредил, что провокации около действующего атомного объекта могут привести к катастрофе регионального масштаба.