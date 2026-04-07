Инопланетяне прилетали на Землю и вступали в контакт с людьми. Об этом рассказал конгрессмен из США Тим Берчетт.

— Меня информировали практически все существующие ведомства. И скажу так: если бы они обнародовали то, что я видел, вы бы не спали по ночам, беспокоясь и думая об этом, — цитирует его TMZ.

Он также отметил, что готов пройти тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить реальность своих заявлений касательно НЛО.

До этого неопознанный летающий объект (НЛО) рухнул недалеко от польского Минска Мазовецкого. Раненых в результате инцидента нет — объект упал далеко от жилых построек.

Почему мы до сих пор не нашли пришельцев?

В США также ведутся поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревают в сокрытии информации об пришельцах.

В середине февраля американский лидер Дональд Трамп также заявил, что поручит Пентагону опубликовать данные о внеземной жизни и НЛО.

Данное высказывание прозвучало на фоне рассказов экс-президента государства Барака Обамы о том, что он убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян.