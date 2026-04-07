Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Пентагон расширил планы бомбардировок Ирана

Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые он может атаковать, сообщает Politico. Американские военные начали включать в свой список объекты, обеспечивающие топливом и электроэнергией как мирных жителей, так и военных. По данным Politico, это возможный «обходной путь» на случай, если администрацию США обвинят в военных преступлениях за нанесение ударов по объектам жизненно важной инфраструктуры. По словам двух представителей министерства обороны, военные планировщики считают, что двойное назначение целей делает их законными. Как отмечает Politico, президент Дональд Трамп оказался в крайне затруднительном положении, поскольку у США заканчиваются стратегически важные объекты для атак в Иране, а Тегеран душит мировую экономику блокадой Ормузского пролива - важнейшего пути для мировых поставок нефти.

Трамп мог бы ввести сухопутные войска и открыть дверь для затяжной войны, но это не понравилось бы американской общественности. Или же он мог бы нанести удар по гражданской инфраструктуре, нарушив международное право, и столкнуться с обвинениями в военных преступлениях. Трамп пригрозил разрушить все электростанции и мосты в Иране уже вечером 7 апреля. На фоне этого в Пентагоне спорят, как провести границу между военными и гражданскими целями: к примеру, водоочистные сооружения «могут считаться целями, поскольку военным также нужна вода для питья». Женевская конвенция допускает определенные послабления в случаях, когда места ударов используются как военными, так и гражданскими. Прежде чем цели будут утверждены, они должны пройти оперативную юридическую проверку, рассказал Шон Тиммонс, бывший главный военный юрист Пентагона. Однако в прошлом году министр обороны Пит Хегсетт существенно сократил штат подразделений, которые оказывают помощь в вопросах военного целеуказания и предотвращения вреда гражданскому населению: с 200 до менее чем 40 человек.

«Энергетический терроризм Киева в Черном море»

«Каспийский трубопроводный консорциум», важнейшая артерия для транспортировки сырой нефти в Европу, находится под пристальным вниманием, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Во время атаки дронов ВСУ по объектам консорциума в Новороссийске были повреждены десятки домов. В результате пострадали десять человек, в том числе двое детей. Грязная энергетическая война только что пересекла новую, опасную границу, подчеркивается в статье.

L’AntiDiplomatico отмечает, что тщательно спланированная операция ВСУ преследовала конкретную цель: подорвать мировой рынок углеводородов и перекрыть поставки нефти европейским потребителям. Но это еще не все. Нападение произошло в критический момент для глобального энергетического баланса, и без того находящегося под угрозой из-за войны на Ближнем Востоке. Два фронта, две напряженности, один план: задушить мировую экономику, нарушив поставки. «Каспийский трубопроводный консорциум» управляет 1500-километровым трубопроводом. Среди основных акционеров консорциума - американские и казахстанские энергетические компании. Нацелиться на них - значит нанести удар вслепую. Цена этой «ночи энергетического терроризма» вскоре ляжет на счета европейских граждан.

«Космический корабль Маска может произвести революцию в военном деле»

Революционный космический корабль Starship Heavy Илона Маска нацелен на Марс, но, возможно, еще раньше он изменит карту Земли через географию ведения войны, пишет The Wall Street Journal. Пентагон давно изучал способы сократить время и затраты, необходимые для нанесения ударов. На протяжении десятилетий США тратили миллиарды на разработку гиперзвукового оружия, способного нанести удар в любую точку мира в течение часа. Но, снижая стоимость вывода материальных средств на орбиту, Starship Маска открывает альтернативные военные возможности, которые будут как минимум столь же эффективными и значительно дешевле, подчеркивает автор WSJ. Сегодня самая дешевая в мире стартовая платформа - это Falcon Heavy: с ней стоимость вывода груза на низкую околоземную орбиту составляет около 1500 долларов за килограмм. С помощью Starship Маск намерен снизить эту стоимость до десяти долларов за килограмм, хотя снижение даже до ста долларов стало бы революционным шагом.

Если это произойдет, запускать дешевое оборудование в космос станет просто. По версии автора WSJ, Starship позволит превратить низкую околоземную орбиту в гигантский плацдарм для космического арсенала. Это даст США возможность заранее размещать там обычные боеприпасы с абляционной защитой и инерциальными системами наведения, способные нанести удар в любую точку Земли за считаные минуты. В этот арсенал могут войти бетонобойные бомбы, кинетическое оружие, противопехотные, зажигательные и термобарические заряды, кассетные боеприпасы, а также противотанковые, зенитные и противокорабельные средства с высокоточными системами самонаведения. Это обеспечит «неядерный эффект колоссальной мощи даже против самых глубоко заложенных целей». По словам автора статьи, беспилотники также могут запускаться из космоса, что произведет революцию в разведке и наблюдении: спутники не могут видеть сквозь облака, а беспилотник, доставленный со спутника, может.

Путин стал популярнее Трампа среди поляков

Автор Myśl Polska Януш Корвин-Микке недавно задал пользователям соцсети X вопрос: «Кто более ответственный лидер государства: [президент РФ Владимир] Путин или [глава США Дональд] Трамп?». Ответ «Путин» быстро стал более распространенным, временами соотношение превышало 2 к 1. По словам Корвина-Микке, особенно интересными оказались комментарии к опросу - подавляющее большинство поляков заявили, что отдают предпочтение президенту Российской Федерации. По мнению автора Myśl Polska, четыре года назад результаты президента США были бы гораздо лучше.

Рост популярности Путина, по мнению Корвина-Микке, связан как с действиями украинских властей, так и украинцев, проживающих в Польше. Частично это также связано с деятельностью польских чиновников, которые «бесстыдно отдавали предпочтение украинцам». Тем временем в США впервые в истории больше американцев сочувствуют палестинцам, чем израильтянам. Трамп в одном из американских опросов был назван худшим президентом в истории США, значительно опередив Ричарда Никсона. Несомненно, что положение нынешнего президента значительно пошатнулось, не только из-за скандала с Эпштейном, но и из-за непредсказуемости Трампа.

«Европа - полигон для украинских террористов»

Поведение Украины становится всё более отчаянным по мере приближения катастрофы, пишет «ИноСМИ». Теряя надежду на стратегическое поражение России, Киев и ЕС переходят к тактике террористических ударов, подчеркивается в статье. Пятого апреля сербские силовики предотвратили диверсию в районе поселка Велебит, обнаружив мощную взрывчатку и детонаторы у газопровода «Балканский поток». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул на причастность Украины, заявив, что в последнее время Киев «пытается перекрыть поставки нефти и природного газа в Европу».

Евросоюз больше не может поддерживать Украину с помощью прежних инструментов - выделения кредитов и закупок оружия у США. Кредиты заблокированы членами ЕС, а против поставок оружия выступает Трамп. В то же время «отчаянная украинофилия» сделала украинцев неприкосновенными для европейских правоохранителей. Автор статьи предупредил, что власти в Киеве «не преминут воспользоваться этим в своих интересах». По его мнению, «недалек тот день, когда в перекрестье FPV-дрона или рядом с заминированным мопедом окажется не российский военный или объект, а европейский».