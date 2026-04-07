В Турции заявили о сложностях в переговорах по Ирану

Переговорный процесс вокруг Ирана остается сложным, а позиции сторон по ключевым вопросам диаметрально противоположны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в турецком правительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются и идут хорошо. В них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

«Переговоры по Ирану проходят в крайне сложной атмосфере, позиции сторон по ряду ключевых вопросов остаются диаметрально противоположными. Это существенно затрудняет выработку компромиссных решений и требует дополнительных дипломатических усилий», — заявил источник.

Собеседник отметил, что обсуждения продолжаются, однако на текущем этапе говорить о быстром процессе не приходится. Турция следит за развитием ситуации и выступает за дипломатический путь урегулирования, способный снизить напряженность на Ближнем Востоке.