В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану

Президент Соединенных Шатов Дональд Трамп может приказать американским военнослужащим нанести ядерный удар по Исламской Республике Иран, пишет The American Conservative (TAC).

Даже если хозяин Белого дома и не планировал бы уничтожить Исламскую Республику или не рассчитывал добиться ее полной капитуляции, ядерный удар все равно мог бы помочь ему достичь одну из его явных целей, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению военных экспертов, Трамп хочет выйти из воооруженного конфликта с Ираном, но считает, что для этого ему необходимо уйти, громко хлопнув дверью, отмечается в материале.

По мнению обозревателя издания, американский лидер израсходовал все методы для эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и в его распоряжении остался только один вариант — разыграть ядерную карту.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике "днем мостов и электростанций", призвав разблокировать Ормузский пролив, в противном случае иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что даст решительный ответ в случае реализации американской стороной своих угроз.

Американо-израильская военная кампания против Ирана идет с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами.