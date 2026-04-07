Известные люди, родившиеся 7 апреля: Михаил Круг и Марк Рудинштейн

7 апреля родились известные личности — от актеров до продюсеров. «Рамблер» рассказывает о них в своем материале.

Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 года в Детройте в семье итальянских иммигрантов. В детстве переболел полиомиелитом и несколько лет был прикован к постели, но уже тогда увлекся съемками любительских фильмов. Окончил колледж Хофстра и киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мировую славу ему принесла трилогия «Крестный отец», а также военная драма «Апокалипсис сегодня». За свою карьеру он получил множество наград, включая пять премий «Оскар». Коппола также известен как продюсер и основатель студии American Zoetrope.

Михаил Круг

Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) родился 7 апреля 1962 года в Калинине (ныне — Тверь). С детства учился играть на баяне, увлекался хоккеем, а в 1987 году занял первое место на фестивале авторской песни с композицией «Про Афганистан», после чего взял сценический псевдоним Круг. Первый официальный альбом «Жиган-Лимон» вышел в 1994 году и принес ему всенародную известность. Главный хит певца — песня «Владимирский централ» из альбома «Мадам» (1998). В ночь на 1 июля 2002 года в результате нападения на свой дом Михаил Круг получил огнестрельные ранения и утром скончался в больнице. Поклонники называют его «королем русского шансона».

Елена Гоголева

Елена Гоголева родилась 7 апреля 1900 года в Москве в семье военного и актрисы. Училась на драматическом отделении Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, откуда в 1918 году со второго курса была принята в труппу Малого театра. Дебютировала на его сцене в роли Джессики в «Венецианском купце» Шекспира и оставалась артисткой этого театра до 1993 года. За свою долгую карьеру исполнила десятки ролей в классическом и современном репертуаре, также выступала как мастер художественного слова. Скончалась Елена Гоголева 15 ноября 1993 года в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе в еврейской семье, с 15 лет работал судосборщиком на заводе в Николаеве. В середине 1960-х служил в армии в подмосковных частях ПВО, а в 1972–1975 годах учился на актерско-режиссерском отделении Театрального училища имени Щукина, хотя диплом так и не получил. Он организовал первый в СССР рок-фестиваль (Подольск, 1987) и стал одним из основателей знаменитого «Кинотавра», президентом которого оставался до 2005 года. Как продюсер Рудинштейн стоял за созданием культового фильма «Интердевочка», а также картин «Гамбринус», «Самоубийца», «Циники» и других. Кроме того, по его инициативе в Москве и Сочи проводится Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик». Скончался Марк Рудинштейн 6 октября 2022 года на 77-м году жизни.

Расселл Кроу

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне (Новая Зеландия), а в четыре года переехал с семьей в Австралию. Первую роль в кино он получил в 1990 году, а спустя два года уже получил премию Австралийского института кино за фильм «Бритоголовые». После успеха на родине начал сниматься в Голливуде, а в 1999 году был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за главную роль в триллере «Свой человек». Всемирную славу актеру принесла историческая драма Ридли Скотта «Гладиатор» (2000), за которую он получил премию «Оскар» как лучший актер. Среди других известных работ Кроу — фильмы «Отверженные» (2012), «Ной» (2014) и криминальный триллер «Спящие псы» (2024). С 2003 по 2012 год актер был женат на Даниэль Спенсер, у него двое сыновей.