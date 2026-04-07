Предупреждение России напугало Запад

Заявление посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Андрея Келина необходимо воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата судов, пишет Daily Express.

Дипломат предупредил, что российская сторона ответит на попытки властей Великобритании задержать корабли, связанные с так называемым "теневым флотом", отмечается в статье.

Кроме того, авторы публикации приводит слова Келина, что прорабатываемые меры "станут сюрпризом" для Британии.

В марте правительство Соединенного Королевства заявило, что ее военнослужащие смогут подниматься на борт судов, находящихся под ограничительными мерами и следующих транзитом через ее территориальные воды.

С точки зрения российского посла, пиратские планы британской стороны являются грубым нарушением буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву. Дипломат указал на то, что Соединенное Королевство заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Российской Федерацией.