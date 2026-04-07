Зарубежные СМИ пишут о «недееспособности» нового верховного лидера Ирана
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, которые распространили среди союзников в Персидском заливе.
Утверждается, что сын убитого аятоллы Али Хаменеи находится без сознания. Его состояние якобы оценивается как «тяжелое».
Сам город Кум находится в 130 км от Тегерана. Он считается священным в шиитском исламе.
