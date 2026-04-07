В Киеве сотрудники ТЦК похитили мужчину во время прогулки

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) похитили в Киеве мужчину, который гулял с собакой. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

При этом, по данным издания, сославшегося на местные паблики, военкомы увезли с собой и собаку, но позже выбросили животное из машины.

Ранее украинский военнопленный Тимур Краев рассказал, что территориальные центры комплектования буквально отлавливают на улицах мужчин. А медкомиссия признает годными к службе даже тех, у кого есть серьезные заболевания. В частности, по словам украинца, он болен гепатитом «С». И среди тех, кого он видел «на приемке», были мужчины с пятью грыжами и с эпилепсией.

При этом в СМИ регулярно появляются сообщения о сопротивлении, которое оказывают украинцы. В частности, в Харькове неизвестный ранил ножом сотрудника ТЦК. Нападение было совершено в районе жилого комплекса «Новые дома».