Трамп пригрозил посадить репортера из-за информации о спасении сбитых летчиков

Президент Дональд Трамп пригрозил посадить в тюрьму журналиста в рамках поисков “утечки”, стоящей за первоначальными сообщениями в пятницу о том, что второй офицер ВВС со сбитого истребителя США пропал без вести.

Публичное разоблачение осложнило военные спасательные работы администрации в Иране, заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, о чем официальные лица пытались умолчать после успешного спасения первого летчика в пятницу.

“Мы собираемся обратиться в медиакомпанию, которая опубликовала это, и мы собираемся сказать: ”Это национальная безопасность, откажитесь от этого или отправитесь в тюрьму", - заявил Трамп, подробно рассказав о двух отдельных спасениях членов экипажа, сбитого над Ираном на прошлой неделе. – Человек, написавший эту статью, отправится в тюрьму, если не скажет”.

Трамп не уточнил, какое СМИ он имел в виду, и представитель Белого дома отказался отвечать на вопросы о его замечаниях, комментирует CNN. Иранские СМИ первыми сообщили о сбитом самолете, вызвав широкую дискуссию в Интернете о судьбе экипажа, прежде чем какое-либо крупное американское издание опубликовало эту новость.

“Ведется расследование”, - сообщил CNN представитель Белого дома.

На прошлой неделе несколько телеканалов, включая CNN, сообщили о пропавших летчиках и последующих усилиях американских военных по их поиску и спасению. Второй офицер ВВС был в конечном счете найден рано утром в воскресенье во время выполнения рискованной миссии, которую директор ЦРУ Джон Рэтклифф охарактеризовал в понедельник как “сравнимую с поиском единственной песчинки посреди пустыни”.

Во время пресс-конференции Трамп сказал, что обнаружение второго пропавшего члена экипажа насторожило иранских военных и побудило их приложить дополнительные усилия, чтобы попытаться найти его первыми.

“Операция стала намного сложнее из-за утечки информации”, - сказал президент США. “Внезапно вся страна Иран узнала, что где-то на их земле находится пилот, который борется за свою жизнь”.

Угрозы Трампа ознаменовали собой новый этап в многолетних усилиях администрации по борьбе со СМИ, включая преследование журналистов за публикации, которые ей не нравятся, и стремление ограничить возможности некоторых СМИ освещать Белый дом и Пентагон, констатирует CNN.

В первые месяцы своего пребывания на посту президента Трамп стремился взять под контроль состав группы журналистов, которые ежедневно пристально следят за его деятельностью. Позже он попытался запретить Associated Press доступ в Овальный кабинет и на президентский борт Air Force One из-за отказа использовать его предпочтительное название для Мексиканского залива, что вызвало длительную судебную тяжбу. С тех пор администрация Трампа рекламировала свои усилия по сокращению финансирования общественного вещания станциями NPR и PBS, часто высмеивая негативное освещение событий как “фейковые новости”.

Трамп, тем временем, лично подал в суд по меньшей мере на шесть новостных организаций из-за своего недовольства их репортажами, включая Wall Street Journal, New York Times и CNN. Многие из этих судебных процессов тянулись годами, и в некоторых случаях Трамп терпел ряд неудач в суде, напоминает CNN.

Тем не менее, за последний год он осмелел после решений CBS и ABC урегулировать соответствующие дела, которые Трамп возбудил против телеканалов, что привело к выплатам в размере десятков миллионов долларов. С тех пор Трамп расценил эти результаты как крупную победу и свидетельство предвзятого отношения СМИ к нему, хотя оба СМИ отрицали какие-либо нарушения в рамках урегулирования.

Прозвучавшие в понедельник угрозы Трампа в адрес журналистов, освещающих войну в Иране, также прозвучали на фоне продолжительной борьбы между Пентагоном и прессой, которой поручено освещать его деятельность. После того как Министерство обороны США ввело новую политику, согласно которой СМИ должны были публиковать только информацию, официально разрешенную правительством, десятки репортеров решили отказаться от своих пропусков в Пентагон.

На прошлой неделе судья поддержал юридический иск против политики, проводимой New York Times, и обязал Пентагон восстановить полномочия некоторых репортеров. Вместо этого Министерство обороны США заявило, что оно удалит все офисы средств массовой информации из своей штаб-квартиры, переместив все пресс-службы в “пристройку” за пределами здания.