Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

Иран не уступит требованию президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив до 7 апреля 20:00 (8 апреля 4:00 по мск). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Авторы материала отметили, что Трамп за время своего второго президентского срока дважды устанавливал дедлайн для заключения сделки с Ираном, заявляя, что будет атаковать страну, если ее лидеры не выполнят условия, а затем осуществлял военные операции.

«Сейчас, когда все, от вице-президента США Джей Ди Вэнса до высокопоставленных руководителей ближневосточных разведывательных служб, стремятся к последнему шагу — прекращению огня, — иранские чиновники заявляют посредникам, что ожидают повторения той же ситуации», — передает журнал.

Американский военный заявил о «козырях в рукаве» у Ирана

По словам некоторых американских чиновников, «разрыв между позициями США и Ирана слишком велик, чтобы его сократить до крайнего срока», установленного американским лидером. При этом иранские официальные лица сообщили посредникам, что ожидают продолжения атак США по Исламской Республике.

Также, по их мнению, Израиль будет наносить авиаудары с целью уничтожения высокопоставленных иранских чиновников «даже в том случае, если переговоры с США продвинутся вперед».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.