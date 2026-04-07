Отец Илона Маска высказался о внешности россиян

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости восхитился красотой россиян.

Он отметил, что россияне отличаются высокими стандартами красоты, хорошо одеваются и в целом производят очень приятное впечатление своим внешним видом.

— В России так много красивых людей, они все привлекательные, — отметил Маск-старший в интервью агентству.

До этого Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон, заявил, что столица Соединенных Штатов за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто», хотя раньше была очень красивым городом.

Ранее Эррол заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать.

Еще в октябре прошлого года отец миллиардера говорил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркивал, что она намного лучше Вашингтона и Лондона.

Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Он сравнил его с меню «мишленовского ресторана».