Известный солдат недружественной страны обвинен в пяти военных преступлениях

Арестованному бывшему австралийскому солдату по имени Бен Робертс-Смит будут предъявлены обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных в Афганистане. Ранее Робертс-Смит потерпел неудачу в своей попытке подать в суд на три газеты, которые опубликовали утверждения о том, что он убивал безоружных гражданских лиц и издевался над товарищами по оружию.

Самый награжденный из ныне живущих австралийских солдат Бен Робертс-Смит был арестован в аэропорту Сиднея в связи с предполагаемыми военными преступлениями, пишет The Guardian.

Федеральная полиция Австралии (AFP) и Управление специального следователя объявили подробности расследования в Сиднее во вторник. Робертс-Смиту, как ожидается, будет предъявлено обвинение по “пяти пунктам военного преступления – убийства” в связи с тремя инцидентами. Максимальное наказание за это преступление - пожизненное заключение.

Ранее награжденный Крестом Виктории австралиец был обвинен в клевете в убийстве безоружных гражданских лиц во время службы в австралийской специальной воздушной службе в Афганистане.

Во вторник комиссар AFP Крисси Барретт заявила, что в трех инцидентах, предположительно, были убиты граждане Афганистана, застреленные Робертсом-Смитом или подчиненным, находящимся под его контролем, в то время как он присутствовал при этом.

Обвинения связаны с утверждениями о том, что Робертс-Смит был причастен к гибели двух афганских мужчин в месте, известном как Whiskey 108 в 2009 году, и к смерти мужчины по имени Али Джан в 2012 году. Третий инцидент связан с гибелью двух гражданских лиц в Сяхчоу в 2012 году.

Федеральный суд, руководствуясь гражданским стандартом вероятности, установил, что Робертс-Смит ударил Али Джана ногой в грудь, отчего тот упал навзничь с обрыва. Суд установил, что затем Робертс-Смит приказал другому солдату застрелить афганца.

Ожидается, что Робертс-Смит предстанет перед судом во вторник днем. Барретт заявила, что 47-летний мужчина будет обвинен в причастности к гибели афганских граждан в период с 2009 по 2012 год при обстоятельствах, которые представляют собой военные преступления. “Будет утверждаться, что жертвы не принимали участия в боевых действиях в Афганистане во время их предполагаемого убийства, - сказала она. – Будет утверждаться, что жертвы были задержаны, безоружны, когда они были убиты”.

Барретт подтвердила, что Робертс-Смит был арестован в аэропорту внутренних рейсов после перелета из Брисбена в Сидней. Она отказалась комментировать, когда ее спросили, есть ли подозрения, что он должен был сесть на международный рейс.

Росс Барнетт, директор по расследованиям в Офисе специального следователя, сказал, что расследование началось в 2021 году. Он сказал, что это было “тщательное и профессиональное расследование в сложных обстоятельствах … серьезность этих обвинений не заслуживает меньшего”. Барнетт добавил, что даже поговорить с людьми в Афганистане было настолько сложно, что те, кого затронули предполагаемые убийства, возможно, даже не знали о том, что был произведен арест.

Робертс-Смит, некогда прославившийся как самый титулованный ветеран Афганистана в Австралии, подал в суд на три газеты за обвинения в совершении военных преступлений, убийстве безоружных гражданских лиц и издевательствах над своими товарищами. В длительном и дорогостоящем судебном процессе по делу о диффамации он проиграл, и судья в соответствии с гражданским стандартом “баланса вероятностей” установил, что он совершил четыре убийства во время службы в австралийских вооруженных силах.

Робертс-Смит подал апелляцию в федеральный суд в полном составе, но проиграл, и верховный суд отказался рассматривать дальнейшую апелляцию. Он неоднократно отрицал какие-либо нарушения.

Робертс-Смит, бывший капрал SAS, был награжден крестом Виктории за “самую выдающуюся храбрость” во время битвы при Тизаке в 2010 году. Но в 2017 и 2018 годах The Age, the Sydney Morning Herald и the Canberra Times опубликовали серию статей, в которых утверждалось, что он совершал военные преступления, включая убийства гражданских лиц, и отдавал приказы подчиненным солдатам казнить гражданских лиц в так называемых “кровавых” инцидентах. Робертс-Смит подал в суд на газеты, заявив суду, что в их статьях он изображен преступником, “который нарушил моральные и правовые нормы ведения боевых действий” и “опозорил” свою страну и ее армию. Газеты утверждали, что их репортажи соответствуют действительности, включая утверждения о том, что Робертс-Смит был замешан в убийстве.

Самым громким обвинением, доказанным в суде, было то, что Робертс-Смит во время поездки в деревню Дарван на юге Афганистана в 2012 году подвела закованного в наручники Али Джана к краю 10-метрового обрыва, который обрывался к руслу высохшей реки. Али Джан выжил при падении, хотя и был тяжело ранен, и пытался подняться на ноги, когда австралийские солдаты, спустившись по диагональной дорожке, прорезанной в скале, добрались до него. Робертс-Смит приказал солдату, находившемуся под его командованием, известному в суде как Человек 11, застрелить Али Джана, и суд установил, что этот приказ был выполнен. Затем тело Али Джана было оттащено на близлежащее поле.

Другое крупное обвинение касалось налета на разбомбленный комплекс под кодовым названием "Виски 108" в 2009 году. В туннеле были обнаружены двое мужчин: один пожилой, другой молодой, с протезом ноги. Мужчины вышли из туннеля безоружными и сдались. Судья Энтони Бесанко установил, что Робертс-Смит приказал младшему солдату из его патруля казнить старика.

Протез ноги инвалида позже был подарен другим солдатом на память и использовался австралийскими солдатами SAS в качестве жутковатого праздничного сосуда для питья в их баре на базе.

В начале 2023 года бывшему австралийскому солдату SAS Оливеру Шульцу было предъявлено обвинение в убийстве афганца в ходе военного преступления, напоминает The Guardian.