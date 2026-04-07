Совбез ООН готовится принять смягченную резолюцию по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН во вторник, 7 апреля, планирует провести голосование по резолюции, направленной на защиту коммерческого судоходства в Ормузском проливе. При этом обновленный текст документа был существенно смягчен — в нем больше не содержится прямого разрешения на применение силы, что повышает его шансы на принятие, сообщает Bloomberg.

Изначально более жесткий вариант столкнулся с сопротивлением Китая, обладающего правом вето. В новой редакции государствам предлагается координировать оборонительные меры, соразмерные текущей ситуации, чтобы обеспечить безопасность морских перевозок. В частности, речь идет о сопровождении торговых судов и поддержке усилий по предотвращению блокирования пролива.

Обострение ситуации произошло после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, что привело к затяжному конфликту. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на энергоресурсы и сокращение экспорта нефти и конденсата из стран Персидского залива.

Бахрейн, председательствующий в Совбезе, при поддержке других арабских государств региона и США, ранее предлагал более жесткий проект резолюции с разрешением на использование «всех необходимых оборонительных средств». Однако голосование по нему было отложено после критики со стороны Китая, который заявил, что подобные формулировки могут привести к эскалации конфликта.

Для принятия документа необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза — Великобритании, Китая, Франции, России и США. По словам дипломатов, даже в смягченном виде исход голосования остается неопределенным.

Тем временем Иран заявил о намерении добиться окончательного прекращения войны и отказался подчиняться требованиям открыть пролив. США, в свою очередь, усилили давление: президент Дональд Трамп предупредил, что страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не согласится на условия Вашингтона в установленный срок.

Китай и Россия продолжают координацию своих позиций в Совете Безопасности. По словам главы МИД КНР Ван И, ключом к разрешению кризиса должно стать скорейшее прекращение огня. Китай, являющийся крупнейшим покупателем нефти, проходящей через Ормузский пролив, заинтересован в стабилизации ситуации, говорится в материале агентства.