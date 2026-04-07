В Венгрии назвали Орбана «агентом Путина» на Западе
Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Балаж заявил, что действующий премьер страны Виктор Орбан якобы является агентом российского лидера Владимира Путина на Западе.
Его слова приводит телеканал n-tv.
«Самый ценный агент Путина на Западе — Виктор Орбан. У Кремля нет лучшего человека для представления российских интересов в самом сердце ЕС и НАТО», — заявил Балаж.
В преддверии выборов в Венгрии на предстоящих выходных политик заявил, что «никогда недовольство правительством не было таким сильным», а граждане якобы «ждут мессию».
При этом сам Виктор Орбан называл грубым и примитивным, когда его именуют «троянским конем» России и президента Владимира Путина.
Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям.
Орбан назвал наивными и примитивными разговоры о «троянском коне». Они, по его мнению, заменяют серьезные аргументы для обсуждения войны.