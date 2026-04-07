Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что Тегеран потребовал гарантий ненападения, полного снятия санкций и прекращения ударов, в том числе по союзным Ирану группировкам наподобие «Хезболлы». Иран также потребовал от Штатов компенсации за разрушенную инфраструктуру.

США пригрозили «окончательной точкой» в Иране

В обмен на это Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судоходства, но с вводом платы в размере двух миллионов долларов за каждое пройденное судно. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал этот план, назвав его «значительным, но недостаточно хорошим» предложением.

Ранее Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня с США. «Тегеран считает, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня», — указано в сообщении.