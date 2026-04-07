Тегеран назвал Трампа «пещерным человеком» из-за нецензурной брани

Иранские дипломаты в Австрии, Финляндии и Зимбабве жёстко раскритиковали президента США Дональда Трампа за нецензурные высказывания и агрессивные угрозы в адрес Тегерана, включая требование открыть Ормузский пролив под страхом бомбардировки.

Поводом для насмешек стало сообщение Трампа в соцсетях, где он накануне потребовал открыть Ормузский пролив, употребив нецензурную лексику и назвав иранских руководителей «сумасшедшими ублюдками», пообещав им «ад» в противном случае.

Посольство в Австрии сравнило американского лидера с «пещерным человеком каменного века в шкуре зебры, размахивающим дубинкой».

Посольство в Финляндии заявило, что тон сообщения Трампа напоминает записки несовершеннолетних или людей, не знакомых с этикетом и моралью в соцсетях, добавив, что пролив пока открыт, хотя уровень враждебности может повлиять на доступ к нему.

Посольство Ирана в Зимбабве ответило на угрозы Трампа лаконичной и едкой иронией, опубликовав фразу «Мы потеряли ключи» — тем самым обыграв требование американского президента открыть Ормузский пролив. Дипломаты также попросили перенести установленный Трампом дедлайн на другое время, назвав первоначальный срок «не очень подходящим». На комментарий пользователя о том, что Иран «троллит» Трампа, посольство ответило: «Ещё не в каменном веке» — отсылка к предыдущей угрозе американского лидера бомбить Иран «до каменного века».

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой энергетики: до эскалации через него шло около пятой части глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа. После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении грузоперевозок через пролив для стран, связанных с «врагами Ирана», оставив маршрут доступным для остальных.

В марте 2026 года Тегеран ввёл плату за транзит танкеров в размере $2 млн. В начале апреля Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки или открытие пролива, пообещав в противном случае «обрушить на страну весь ад».