Пока вы спали: импичмент главе Пентагона и рост популярности Путина в Польше

"Хватило наглости". На Западе раскрыли, на что пошла НАТО из-за России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что НАТО может оказаться втянута в ядерную войну из-за Украины, пишет РИА новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"НАТО пытается расширить свое влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: "Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза", у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации. И после выхода из холодной войны, избежав ядерного уничтожения, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина должна находиться в военном блоке времен холодной войны", — сказал профессор.

По словам эксперта, Украина будет одной из самых глупых причин, из-за которых Запад окажется втянут в ядерную войну.

В ЕС рассказали о планах лишить Венгрию права голоса из-за Орбана

Глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери заявил, что Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если на парламентских выборах в стране 12 апреля победит нынешний премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

"Скорее всего, право голоса Венгрии (в Совете ЕС - ред.) будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов", - сообщил Товери.

"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон резко высказался об Иране

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране. По его словам, это совершенно неприемлемо, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопубликацию Карлсона в социальной сети Х.

"Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране. Это совершенно неприемлемо", - сказал он на видео, опубликованном на его страничке в Х.

По мнению журналиста, удары США по гражданской инфраструктуре в Иране, как обещал американский президент Дональд Трамп, будут представлять военное преступление. Он также отметил, что сами Штаты не побеждают в конфликте с Ираном.

В Польше заявили о росте популярности Путина

Польский политик Януш Корвин-Микке сообщил, что в Польше наблюдается изменение отношения граждан к России и ее президенту Владимиру Путину, пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Myśl Polska.

Так в публикации политик отметил, что провел в социальной сети X опрос, по результатам которого российский лидер оказался популярнее президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что прежние пропорции — 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились», — заявил Януш Корвин-Микке.

По мнению автора публикации, главной причиной подобной трансформации стало поведение проживающих в Польше граждан Украины, а также открыто проукраинская политика польских властей.

Axios: демократы могут потребовать отставки Хегсета

Представитель Демократической партии США Яссамин Ансари (штат Аризона) в Палате представителей заявила о намерении внести на рассмотрение статью об объявлении импичмента шефу Пентагона Питу Хегсету, пишет ТАСС со ссылкой на Axios.

Как пишет портал, такое решение может быть связано с участием Хегсета в руководстве военными операциями США в Иране. Кроме этого, согласно опросам, нынешний шеф Пентагона является одним из наименее популярных членов кабинета министров США и растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке только ухудшают его общественный имидж.

По словам Яссамин Ансари, основанием для внесения ею на рассмотрение статьи об импичменте Хегсету также является "неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией".