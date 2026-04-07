Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе одной из своих недавних пресс-конференций сделала примечательное заявление. Она сказала о нерушимости позиции США в отношении Кубы – дала понять, что блокада надежна, как скала, и ни один корабль не попадет на остров без ведома США. Как отметили китайские журналисты, спустя всего несколько дней Соединенные Штаты получили звонкую пощечину от России.

«Это была сокрушительная пощечина: 100 000 тонн российской сырой нефти были доставлены на Кубу, напрямую разрушив американскую блокаду», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

Несколько недель назад Соединенные Штаты ввели энергетическую изоляцию Кубы, полностью перекрыв поставки энергоносителей. Это привело к острому дефициту топлива на острове. На фоне этих событий американская администрация предупредила о серьезных последствиях для любого государства, которое осмелится отправить топливо на Кубу.

В США прокомментировали поставки российской нефти на Кубу

Китайские журналисты отметили, что пока мир наблюдал за развитием ситуации, российский танкер уже направлялся к кубинским берегам. Это был весьма продуманный шаг.

«Сто тысяч тонн российской сырой нефти. Это не просто топливо, это мощный импульс для кубинской экономики, находящейся на грани коллапса из-за нехватки горючего», – подчеркнули китайские репортеры.

Несмотря на американские санкции, судно с российской нефтью успешно достигло порта Манас. Китайские журналисты считают, что данная ситуация стала унизительной для США. Сначала Вашингтон угрожал наказанием всем ослушавшимся, но затем, увидев решимость Кремля, начал смягчать свою позицию, пишет АБН24.

«Как только Белый дом начал утверждать, что великодушно разрешил поставку 100 тысяч тонн российской нефти на Кубу, Россия спокойно заявила о намерении отправить второй танкер. <…> Это стало настоящим провалом для США, нанеся огромный ущерб их авторитету», – отмечают в КНР.

Напомним, в КНР раскрыли истинную цель Трампа в Иране. Он собирается сколотить состояние на нефти.