Украина перешла красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). С таким обвинением в интервью RT выступил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает», — сказал он.

По его словам, ущерб от украинских ударов превысил два миллиарда долларов. Экс-советник подчеркнул, что Казахстан неоднократно заявлял о своем нейтралитете в контексте украинского конфликта, однако для Киева «это не является стоп-словом».

Ранее о «пересечении опасной черты» Украиной из-за ударов по КТК сообщила итальянская газета L'AntiDiplomatico. В статье указывается, что удар был нанесен в сложный для глобальной энергосистемы момент, когда мировые поставки находятся под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.