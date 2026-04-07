Сын бесследно пропавшей в тайге Усольцевой сделал новое заявление

Сын бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов сделал новое заявление. Он сообщил о намерении принять участие в поисках, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, будет ли он принимать участие в новых активных поисках, Баталов заявил: «Конечно, буду!» Он уточнил, что примет участие в поисковых мероприятиях, как только они возобновятся.

Сын Ирины Усольцевой также отметил, что во время первых поисков он по 14 часов в день проходил, пытаясь найти близких.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее Баталов заявил, что считает, что родители могли уехать.