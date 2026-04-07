Такер Карлсон резко высказался о конфликте с Ираном

Соединенные Штаты не выигрывают в войне с Ираном. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Он указал, что Ормузский пролив не открыт. Журналист также раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о намерении использовать Вооруженные силы РФ против гражданского населения Ирана.

«Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране», — добавил Карлсон, назвав это «совершенно неприемлемым».

Такер Карлсон предупредил о скорой «великой депрессии»

Ранее Карлсон предупредил о крахе мировой экономики из-за ударов по Ирану. По его словам, мир ждет великая депрессия из-за Ормузского пролива.

«30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики», — отметил он.

Журналист добавил, что нехватка удобрений из-за закрытия пролива затронет не только Африку, но и сами США.