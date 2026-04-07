В Европе заявили о рисках для ЕС из-за Украины

Украина может стать стратегическим партнером Европы, однако ее полноправное вступление в Евросоюз несет риски для самого объединения, пишет The European Conservative.

В публикации отмечается, что затянувшийся с начала 2026 года конфликт вокруг нефтепровода «Дружба» показал уязвимость стран Центральной Европы. Речь идет о ситуации, при которой транзитные маршруты используются как инструмент политического давления.

Авторы указывают, что применение энергетических поставок в качестве рычага влияния до вступления в ЕС ставит под сомнение последствия возможного членства. По их оценке, подобная практика может усилиться после получения Киевом статуса участника союза.

Аналитик рассказал о угрозе для Европы

Издание подчеркивает, что вопрос интеграции Украины рассматривается как стратегически значимый для ЕС. При этом делается вывод, что угрозы и давление на государства-члены несовместимы с принципами объединения и могут привести к его ослаблению.

На фоне конфликта Будапешт заблокировал выделение кредита Киеву со стороны ЕС и приостановил поставки дизельного топлива. Это связано с остановкой прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия Киева направлены на влияние на парламентские выборы в стране, запланированные на апрель. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что позиция Будапешта остается прежней: восстановление поставок нефти является условием для получения финансовой помощи из Брюсселя.