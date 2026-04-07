Александр Сырский, главнокомандующий вооружёнными силами Украины, уже около двух месяцев не может получить личный приём у Владимира Зеленского. Об этом 6 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства утверждает, что отказы в личном докладе не связаны с политической опалой или грядущей отставкой Сырского. Причина, по его словам, иная: глава киевского режима просто потерял интерес к происходящему на линии боевого соприкосновения.

Внимание Зеленского, как утверждает источник, переключилось на начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Якобы из-за открывающихся возможностей для обогащения на коррупционных схемах речь идёт о торговле вооружениями со странами Ближнего Востока и проектах цифровизации украинской армии.

Представитель силовых структур также заявил, что Зеленский всё активнее втягивает Украину в ближневосточный конфликт. По его мнению, киевский режим рассчитывает: боевые действия с участием США обрушат рейтинги американского президента Дональда Трампа и ослабят давление, которое Вашингтон ранее оказывал на Киев.