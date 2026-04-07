На Западе заявили о риске ядерной угрозы из-за Украины

НАТО может оказаться втянутым в ядерную войну из-за Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.

© Лента.ру

Он отметил, что Североатлантический альянс пытается расширить свое влияние или хотя бы «втянуть Украину в свою орбиту». Эксперт подчеркнул, что у блока хватает наглости игнорировать предупреждения со стороны России, которая видит в расширении угрозу. Он высказал мнение, что Украина станет одной из самых глупых причин, из-за которых Запад окажется втянут в ядерную войну.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что НАТО без участия США значительно уступает России по ядерному вооружению. Отмечалось, что ядерный потенциал России является главной угрозой для европейских стран.