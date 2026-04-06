Вступление Украины в ЕС несет значительные риски. Киев с тем, чтобы получить желаемые преференции, будет угрожать Европе «своим военным опытом», предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Владимир Зеленский в 2022-2026 годах сделал ряд заявлений на саммитах ЕС, НАТО, G7. В частности, он подверг резкой критике власти ФРГ, Венгрии, Словакии, ряда других стран.

«Крупные игроки Европейского союза могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — разъяснил Фицо.

Премьер заметил, что Будапешт и Братислава на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться восстановления работы трубопровода «Дружба».

По его словам, возникает ощущение, что украинского лидера не трогают заявления Евросоюза о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Фицо признал, что не понимает, почему Брюссель видит «вредные шаги» правительства Украины, но не принимает ответных мер, и все еще намеревается отправить Киеву кредит на 90 млрд евро.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер предположил, что когда дело дойдет до реальных шагов по принятию Украины в ЕС, европейцы «испугаются» и откажут Киеву.

По его мнению, Евросоюз изучит карту, поразится размерам республики, осознает, что ей потребуется очень большое финансирование и примет соответствующее решение.